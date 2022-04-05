أمانة الطائف تطرح 6 مواقع استثمارية لإقامة بسطات رمضان والعيد

طرحت أمانة الطائف للمستثمرين الراغبين في إقامة بسطات رمضان وعيد الفطر المبارك 6 مواقع في سوق البلد بالمنطقة التاريخية وسط المدينة، حيث سيتم إقامة البسطات في البرحات (برحة العسل، برحة الذهب، برحة الألعاب، برحة شارع البريد، برحة مسجد الهادي، برحة الحدايدي) وجميعها مواقع تتميز بكثافة الإقبال والارتياد على مدار العام.
وأهابت الأمانة الراغبين في الاستثمار وإقامة البسطات في رمضان والعيد بمراجعة بوابة (فرص) للاستثمار بمنصة بلدي، والتي يمكن من خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات وشرائها إلكترونياً.
يذكر أن الأمانة تنظم إقامة بسطات رمضان والعيد بالمنطقة التاريخية (سوق البلد) سنوياً، وتتيح للمستثمرين فرصة المشاركة لأي منها بشكلٍ منظم حتى لا تؤثر على حركة التسوق، وبما يحقق الأهداف المنشودة من البسطات المقامة.