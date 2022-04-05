أمانة الطائف تطرح 6 مواقع استثمارية لإقامة بسطات رمضان والعيد

طرحت أمانة الطائف للمستثمرين الراغبين في إقامة بسطات رمضان وعيد الفطر المبارك 6 مواقع في سوق البلد بالمنطقة التاريخية وسط المدينة، حيث سيتم إقامة البسطات في البرحات (برحة العسل، برحة الذهب، برحة الألعاب، برحة شارع البريد، برحة مسجد الهادي، برحة الحدايدي) وجميعها مواقع تتميز بكثافة الإقبال والارتياد على مدار العام.