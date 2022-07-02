أمانة الطائف تطلق مبادرة "مُحْكم" لضبط تسرب لحوم الأضاحي من المشاعر

أطلقت أمانة محافظة الطائف مبادرة مُحْكم لمنع تسرب أي لحوم من المشاعر المقدسة، وذلك ضمن تكثيف الحملات ونقاط التفتيش على مداخل المحافظة.
وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، في تصريحٍ له ورد إلى "سبق": الأمانة تنفذ خطة رقابية موسمية تشمل دعم جهود الرقابة الميدانية، وتعزيز نقاط التفتيش بمراقبي الأمانة لمنع أي تسرب للحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى المطاعم والمطابخ على وجه الخصوص، مع تطبيق لائحة العقوبات البلدية على المخالفين.
ولا زالت فرق الرقابة الميدانية للأمانة تقوم بجولات رقابية مكثفة على مداخل المدينة عبر مداخل الهدا، السيل الكبير، السيل الصغير، الشفا.
وتستمر أعمال الرقابة الصحية والمتابعة طوال الفترة المقبلة من الموسم؛ لضبط ومنع أي عملية تهريب لحوم الأضاحي إلى المحافظة، وزيادة الرقابة على المطاعم والمطابخ؛ للتأكد من عدم تسرب أي لحوم فاسدة إليها، حفاظًا على صحة المستهلك.