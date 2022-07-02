أمانة الطائف تطلق مبادرة "مُحْكم" لضبط تسرب لحوم الأضاحي من المشاعر

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، في تصريحٍ له ورد إلى "سبق": الأمانة تنفذ خطة رقابية موسمية تشمل دعم جهود الرقابة الميدانية، وتعزيز نقاط التفتيش بمراقبي الأمانة لمنع أي تسرب للحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى المطاعم والمطابخ على وجه الخصوص، مع تطبيق لائحة العقوبات البلدية على المخالفين.