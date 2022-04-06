أمانة الطائف تُغلق مطعمًا لمخالفته الاشتراطات الصحية

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية العطيف الفرعية" شمالي المحافظة، من خلال جولة ميدانية، تهاون أحد المطاعم وعدم تقيده بالاشتراطات الصحية.
وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أنه وأثناء مباشرة الوقوف على المطعم، تبيّن أنه يزاول النشاط دون وجود رخصة، وافتقاره لأبسط اشتراطات النظافة، وسوء أدوات تحضير الأطعمة، ووجود أطعمة فاسدة، كما تم رصد عدم تغطية أوعية النفايات داخل المنشأة.
وقاد الجولة مدير مكتب بلدية العطيف خلف بن سهيل القرشي، حيث وجّه بإغلاق المنشأة؛ بسبب المخالفات المرصودة التي تضر بالمستهلكين، وفي انتظار إصدار العقوبة الغرامية واتخاذ الإجراءات النظامية.