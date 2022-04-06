أمانة الطائف تُغلق مطعمًا لمخالفته الاشتراطات الصحية

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أنه وأثناء مباشرة الوقوف على المطعم، تبيّن أنه يزاول النشاط دون وجود رخصة، وافتقاره لأبسط اشتراطات النظافة، وسوء أدوات تحضير الأطعمة، ووجود أطعمة فاسدة، كما تم رصد عدم تغطية أوعية النفايات داخل المنشأة.