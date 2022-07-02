"أمانة الطائف" تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة المطاعم ومراكز التموينات بطرق الحج

بدأت أمانة الطائف جولاتها الرقابية على المرافق التجارية والخدمية بطرق الحج، ووضعت العديد من المطاعم ومحطات الوقود ومراكز التموينات الغذائية تحت المتابعة الرقابية المستمرة؛ لمنع أي تجاوزات أو مخالفات خلال موسم حج العام الحالي.
وأعدت أمانة الطائف خلال إجازة الحج خطة رقابية موسمية محكمة لأعمال المتابعة والرقابة على الأسواق والمجازر والمنشآت المعمارية والتعديات والإحداثات على أراضي الغير، والأراضي الحكومية وضبط التجاوزات وتطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق المخالفين.
وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة تعمل خلال الإجازة دون توقف، مبينًا أن الأمانة تنسق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاحتواء المخالفات وتكثيف الجهود لمنع التجاوزات المتوقعة سواء داخل المدينة أو في طرق الحج، بالاضافة إلى متابعة المنافذ البرية بين الطائف والعاصمة المقدسة؛ لمنع تهريب لحوم الأضاحي، مؤكدًا أن الجزاءات الرادعة ستطول المخالفين وفق لائحة المخالفات البلدية المعتمدة من الوزارة، داعيًا الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة لمركز العمليات الموحد "940"؛ حيث تُستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة ونقلها لفرق العمل الميدانية لتجري معالجتها على الفور.
يذكر أن أمانة الطائف وجهت بلديات الخرمة وتربة ورنية والمويه والمحاني وقيا وبني سعد وميسان وبني مالك، بمتابعة المحلات والمطاعم الواقعة على طرق الحج ودعم الجهود الرقابية خلال الفترة المقبلة، وتعمل 9 بلديات فرعية في شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف والسيل الصغير والسيل الكبير والشفا والهدا، على تكثيف جهودها خلال هذه الأيام لاحتواء أي تجاوزات.