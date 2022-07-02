"أمانة الطائف" تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة المطاعم ومراكز التموينات بطرق الحج

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة تعمل خلال الإجازة دون توقف، مبينًا أن الأمانة تنسق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاحتواء المخالفات وتكثيف الجهود لمنع التجاوزات المتوقعة سواء داخل المدينة أو في طرق الحج، بالاضافة إلى متابعة المنافذ البرية بين الطائف والعاصمة المقدسة؛ لمنع تهريب لحوم الأضاحي، مؤكدًا أن الجزاءات الرادعة ستطول المخالفين وفق لائحة المخالفات البلدية المعتمدة من الوزارة، داعيًا الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة لمركز العمليات الموحد "940"؛ حيث تُستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة ونقلها لفرق العمل الميدانية لتجري معالجتها على الفور.