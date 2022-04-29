"أمانة الطائف" تكشف عن أبرز تفاصيل خطة الاستعدادات لعيد الفطر السعيد

كشفت أمانة الطائف عن أبرز استعداداتها لعيد الفطر المبارك، وذلك بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة.
وأوضحت الأمانة، في بيان وصل لـ"سبق"، أن الاستعدادات تضمنت مشاركة أكثر من 2200 عامل نظافة في جميع أعمال النظافة التي تستمر طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء، وأعمال الزينة التي تجاوز عددها 540 من شعارات وإنارات ومجسمات جمالية، وتهيئة 210 حدائق ومنتزهات في الطائف، كما قامت بزراعة الزهور والورود المتنوعة، فيما قامت الأمانة بوضع الأشكال الجمالية المضيئة على امتدادات الطرق الرئيسية، وكذلك الشوارع والساحات المختلفة بالإنارة الجمالية، والأضواء والزخارف التي تتضمن عبارات التهنئة بالعيد.
فيما تم الانتهاء من تركيب أعمال الزينة التجميلية، عبر تركيب 33 مجسمًا جماليًّا مضيئًا، وتركيب 78 شكلًا مضيئًا على الأعمدة تحمل هوية العيد، وتركيب 70 علمًا يحمل شعار هوية العيد، بالإضافة إلى 510 لافتات تحمل شعار العيد، وتركيب 18 مجسمًا مضيئًا منسدلًا على جسم الشجر، وتركيب 61 كرة من الكرات المضيئة المثبتة فوق الشوارع والممرات، كما تم تزيين 188 شجرة، ووضع 31 لوحة إعلانية بهوية العيد، و18 شاشة تلفزيونية، ووضع أكثر من 70 سارية أعلام في الطرق والميادين مزينة بهوية العيد، فيما تم وضع 320 لوح أعمدة الإنارة التجميلية، فيما سيتم إطلاق 2 فعاليات في العيد، إضافة الى تزيين عدد من الشوارع الرئيسية.