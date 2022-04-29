"أمانة الطائف" تكشف عن أبرز تفاصيل خطة الاستعدادات لعيد الفطر السعيد

فيما تم الانتهاء من تركيب أعمال الزينة التجميلية، عبر تركيب 33 مجسمًا جماليًّا مضيئًا، وتركيب 78 شكلًا مضيئًا على الأعمدة تحمل هوية العيد، وتركيب 70 علمًا يحمل شعار هوية العيد، بالإضافة إلى 510 لافتات تحمل شعار العيد، وتركيب 18 مجسمًا مضيئًا منسدلًا على جسم الشجر، وتركيب 61 كرة من الكرات المضيئة المثبتة فوق الشوارع والممرات، كما تم تزيين 188 شجرة، ووضع 31 لوحة إعلانية بهوية العيد، و18 شاشة تلفزيونية، ووضع أكثر من 70 سارية أعلام في الطرق والميادين مزينة بهوية العيد، فيما تم وضع 320 لوح أعمدة الإنارة التجميلية، فيما سيتم إطلاق 2 فعاليات في العيد، إضافة الى تزيين عدد من الشوارع الرئيسية.