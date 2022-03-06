"أمانة الطائف" تُلزم مقاولين بإصلاح الهبوطات والطبقة الأسفلتية المتضررة بالطرق

ألزمت أمانة محافظة الطائف⁩ عددًا من المقاولين المتعاقدين ومقاولي الخدمات بإصلاح الهبوطات والطبقة الأسفلتية المتضررة بشوارع المحافظة، وذلك لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة .

وأكدت الأمانة في تغريدة لها اليوم على حسابها الرسمي في تويتر، أنها أوقفت التصاريح الخاصة بالمقاولين لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.

وكانت أمانة الطائف طبقت غرامات مالية وفق لائحة الجزاءات والغرامات على عددٍ من الشركات المتعاقدة معها ومعالجاتها الخدمية بالمحافظة، بعد أن رصدت 8 مخالفات للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة في أعمالهم.

وفي التفاصيل التي نشرتها "سبق" في 10 فبراير, 2022 : أوضحت أمانة الطائف أن إدارة التنسيق التابعة لوكالة المشروعات رصدت عددًا من المخالفات والملاحظات على عددٍ من مقاولي الحفريات المتعاقدين مع الجهات الخدمية؛ لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة لخطوط الخدمات التابعة للجهات الخدمية والأمانة؛ الأمر الذي تسبب بوجود حفر بالطرق والميادين العامة.

وأشارت الأمانة إلى أنها ألزمتهم بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها مرة أخرى وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافةً إلى إيقاف التصاريح الخاصة بهم لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.

ودعت الأمانة جميع شركات ومقاولي الخدمات بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر والردم والسفلتة، مؤكدةً أنها لن تتوانى في تطبيق الحد الأقصى من الغرامات والجزاءات لكل مقاول لا يراعي جودة العمل، مع إيقاف التصاريح الخاصة به.