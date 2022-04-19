أمانة الطائف تنفذ مشروعًا للصيانة والتأهيل بميقات السيل الكبير

وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة تأتي بتوجيه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بإنجاز أعمال التأهيل والصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق، ومعالجة الملاحظات وتعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية، وتوفير كل الخدمات البلدية اللازمة بمواقيت وطرق الحج والعمرة.