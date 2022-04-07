أمانة الطائف تنفذ 1100 مهمة عمل لصيانة وتأهيل الشوارع والطرق الداخلية

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الصيانة الدورية تعزز من كفاءة شبكة الطرق وتضمن سلامة الحركة المرورية، وقد وجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية في أنحاء المحافظة بما يحقق راحة الأهالي والتسهيل عليهم.