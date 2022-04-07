أمانة الطائف تنفذ 1100 مهمة عمل لصيانة وتأهيل الشوارع والطرق الداخلية

أنجزت أمانة الطائف ممثلةً في وكالة مشاريع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أكثر من 1100 مهمة عمل لصيانة وسفلتة الشوارع ومعالجة الحفر والتشققات ضمن جهود إعادة تأهيل شوارع شبكة الطرق الداخلية، وتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.
وشملت الجهود الميدانية الشوارع الرئيسة والفرعية والشوارع الداخلية بالأحياء، بالإضافة إلى التفاعل مع الملاحظات المرصودة عبر تطبيق بلدي، ومبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وارسل).
وأوضحت أمانة الطائف أن الفرق الميدانية استفادت من انخفاض الحركة المرورية في ساعات محددة خلال شهر رمضان في تنفيذ أعمال الصيانة والترقيع، لضمان مرونة تدفق الحركة المرورية على مدار الساعة.
وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الصيانة الدورية تعزز من كفاءة شبكة الطرق وتضمن سلامة الحركة المرورية، وقد وجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية في أنحاء المحافظة بما يحقق راحة الأهالي والتسهيل عليهم.
وبيّنت وكالة المشاريع أنها تعمل خلال شهر رمضان على عديد من خطط الصيانة الدورية لشبكات الطرق والأرصفة وأعمدة الإنارة والحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمرافق العامة، بالإضافة إلى متابعة الإنجاز ببرامج تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية.