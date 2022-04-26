أمانة الطائف تواصل جهودها في مراقبة الأسواق و346 موظفًا يقدمون الخدمات

كما أكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقًا إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانيًّا الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات.