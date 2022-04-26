أمانة الطائف تواصل جهودها في مراقبة الأسواق و346 موظفًا يقدمون الخدمات

بدأت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الكبير و"حملة وطن بلا مخالف" في تنفيذ حملات رقابية على المحلات التجارية على الطرق العامة والسريعة.
يأتي ذلك ضمن الخطة الرقابية لشهر رمضان المبارك لضبط أي تجاوزات أو مخالفات تطال الصحة العامة أو تؤثر على مرتادي هذه المرافق.
وواصلت الحملة جهودها الميدانية بقيادة رئيس بلدية السيل الكبير غازي الحسني، وبمشاركة "حملة وطن بلا مخالف" لضبط المخالفات والعمل على إزالتها لتوفير البيئة المناسبة للسكان والزوار بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.
وستواصل الحملة الميدانية مهامها بصفة مستمرة لإزالة المخالفات وفرض العقوبات النظامية بحق كل مخالف.
وأسفرت الجهود عن ضبط عددٍ من المخالفات، وتم التعامل معها حسب الإجراء النظامي لها.
وفي السياق ذاته: أصدر أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بتكليف 346 موظفًا للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للعام الجاري، لتقديم كل الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة.
وأكدت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون انقطاع لمدة 12 يومًا.
كما أكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقًا إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانيًّا الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات.
كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في جميع المرافق الخدمية لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.