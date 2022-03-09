أمانة العاصمة المقدسة: أزلنا أكثر من 6000 سيارة تالفة من مكة المكرمة

وأشار إلى أن فِرَق الأمانة الميدانية تعمل على مدار العام لحصر تلك المركبات المهملة والهياكل التالفة؛ تمهيدًا لرفعها وإزالتها؛ مبينًا أن آلية معالجة ظاهرة المركبات المهملة والتالفة مستمرة على قدم وساق، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة؛ وذلك حتى يُقضى على هذه الظاهرة التي قد يترتب عليها العديد من الآثار السلبية، ولتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية؛ مؤكدًا ضرورة تعاون الجميع في الإبلاغ عن هذه الظاهرة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي" ضمن مبادرة (صور وأرسل).