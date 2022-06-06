أمانة العاصمة المقدسة تؤكد جاهزيتها لتنفيذ خطة أعمال موسم الحج

من جانبه، قال مساعد أمين العاصمة المقدسة للحج والعمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي: الأمانة قامت بتجهيز بلدياتها الفرعية والبالغ عددها 13 بلدية و3 بلديات تابعة، إضافة إلى (28) مركز خدمات بالمشاعر المقدسة وهي موزعة توزيعًا جغرافيًّا بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية؛ مضيفًا أنه جرى تجنيد (22000) شخص لتنفيذ الخطة التي تشمل جميع المجالات؛ حيث بلغ عدد منسوبي أمانة العاصمة المقدسة (3159) فردًا و (3600) فرد من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح، و(500) فرد مراقبين صحيين ومراقبين مؤقتين؛ فيما وصل عدد منسوبي مقاولي النظافة إلى (14000) فرد موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى (1250) فردًا من الأمن العام والمجاهدين والكشافة.