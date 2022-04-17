أمانة العاصمة المقدسة تبدأ إصدار رخص البناء بمكة آليًّا وربطها بـ"أبشر"

وبيَّنت الأمانة أن خطوات التقديم على الخدمة ميسرة عبر المنصة؛ إذ يمكن لطالب الخدمة الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر)، ثم تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب، واختيار رخصة البناء المراد استخراج شهادة إشغال لها، ثم اختيار المكتب الهندسي للمباني غير السكنية، وإرسال الطلب له ليقوم بإكمال البيانات وإعداد التقرير، ومن ثم تقوم الأمانة باعتماد الشهادة، وإصدار رقم فاتورة تمهيدًا لإصدار شهادة الإشغال بعد سداد الرسوم. ويمكن طباعتها.