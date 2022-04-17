أمانة العاصمة المقدسة تبدأ إصدار رخص البناء بمكة آليًّا وربطها بـ"أبشر"

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تقديم خدمة إصدار شهادة الإشغال عبر منصة "بلدي" بالتنسيق مع فريق وحدة بلدي بوكالة التحول الرقمي بالأمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا عبر منصة "بلدي".
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الخدمة تتيح للمستفيدين إصدار إشغال للمباني القائمة "إتمام البناء"، وتتمثل في إصدار الرخص الإنشائية إلكترونيًّا؛ إذ سيكون متاحًا عبر المنصة أهم خدمات الرخص الإنشائية، مثل: إصدار رخصة بناء جديد، تجديد، ترميم وشهادة إشغال المبنى.. وغيرها لتسهيل إجراءات البناء، وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البلدية المقدمة، ورفع مؤشرات الأداء في تقارير التنافسية الدولية؛ لتحسين تجربة المستفيدين في تقديم الخدمات.
وبيَّنت الأمانة أن خطوات التقديم على الخدمة ميسرة عبر المنصة؛ إذ يمكن لطالب الخدمة الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر)، ثم تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب، واختيار رخصة البناء المراد استخراج شهادة إشغال لها، ثم اختيار المكتب الهندسي للمباني غير السكنية، وإرسال الطلب له ليقوم بإكمال البيانات وإعداد التقرير، ومن ثم تقوم الأمانة باعتماد الشهادة، وإصدار رقم فاتورة تمهيدًا لإصدار شهادة الإشغال بعد سداد الرسوم. ويمكن طباعتها.
وأكدت الأمانة أن إصدار الرخصة الإنشائية عبر منصة "بلدي" يستلزم إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية من المقاولين للمنشآت التجارية والسكنية، كما يتطلب تطبيق كود البناء السعودي.