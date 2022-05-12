أمانة العاصمة المقدسة تتيح تقديم مقترحات المرافق العامة وملحقاتها

وأوضحت الأمانة أن خدمة مقترحات المرافق العامة، لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حاليًا، مثل: إصلاح تشققات الشوارع، ووجود أعمدة إنارة لا تعمل، وغيرها من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة (صور وأرسل)؛ وذلك عبر تطبيق بلدي.