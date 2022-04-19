أمانة العاصمة المقدسة تحدد الثاني من ذي الحجة آخر موعد لتسوير الأراضي الفضاء بمكة

وأوضح "الزيتوني" أن المرحلة الأولى لتسوير الأراضي اشتملت على عدد من الشوارع الرئيسية بمكة المكرمة، جاءت على النحو التالي: طريق إبراهيم الجفالي بحـي العوالي مـن كوبري العوالي إلى كوبري الدائري الرابع، وشارع الحـج مـن تقاطـع طريـق المدينـة إلى تقاطع طريق الملك فيصـل، وشارع عمـر قـاضي بالشرائـع مـن طـريـق الملك فيصـل شـمالًا إلى تقاطع طريـق القادسية جنوبًا، وشارع عبدالقادر كوشـك مـن تقاطـع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريـق إبراهيم الخليـل، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كوبري العوالي إلى تقاطع طريق الدائري الثالث، وطريق الأمير محمد بن سلمان مـن كوبري الزايدي إلى الحرم المكي، وطريق الملك فيصـل مـن الاستاد الرياضي إلى تقاطع طريق الحج، وطريـق الليـن مـن تقاطـع الدائري الرابع إلى حلقـة الخضار بالكعكيـة، وطريق المدينة المنورة مـن حـي العتيبيـة إلى حي الفلاح، طريـق مكـة جـدة القديـم مـن حـي أم الجـود إلى حي الضيافة.