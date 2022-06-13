"أمانة العاصمة المقدّسة" تعتمد 195 من متعهدي الإعاشة في موسم الحج بمكة

يذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة وضعت برنامجاً لمتابعة مقدمي خدمات الاعاشة والتغذية بالحج حسب معايير واشتراطات التأهيل والتصنيف المعتمدة، وتحديد طاقاتهم التشغيلية، وشكلت الأمانة عدداً من الفرق الميدانية للرقابة على منظومة الإعاشة، حيث يبلغ عدد الكوادر البشرية المخصصة لهذه المهمة (101) موظف ما بين مراقبين وفنيين وأخصائيي مختبر، حيث ستقوم الفرق بالجولات الميدانية المستمرة للكشف على منشآت الاعاشة المؤهلة وسحب وتحليل العينات الغذائية والكشف بوساطة أجهزة الكشف السريع للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة كزيوت القلي ومواد النظافة وسلامة الأدوات المستخدمة والإشراف على تثقيف وتوعية العاملين في تلك المنشآت، كما اعتمدت الأمانة آلية خطوات توفير الوجبات الغذائية، حيث تبدأ الخطوة الأولى منذ توريد وتجهيز الوجبات وتخزينها في غرف التبريد المخصصة وكذلك تخزين الوجبات مسبقة التحضير في غرف التجميد بدرجات حرارة معينة، ثم مرحلة إذابة الوجبات وتحضيرها بالتسخين بوساطة أفران كهربائية ذات مواصفات محددة ، وصولاً إلى عملية نقل تلك الوجبات بوساطة برّادات النقل المجهزة تمهيداً لتوزيعها على الحجاج في المخيمات، وجميع هذه المراحل ستكون خاضعة للرقابة من قِبل فرق الأمانة.