أمانة العاصمة المقدسة تُقدم خدمة حجز موعد إلكتروني عبر منصة "بلدي"

وأشارت الأمانة إلى أنه تَبَعًا لهذه الخدمة، يمكن إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى زيارة العميل للأمانة أو البلدية؛ حيث يتواصل الموظف المختص مع مقدم الطلب هاتفيًا؛ للتأكد من حالة الطلب، وحل المشكلة -إن أمكن- أو تأكيد الحضور في الموعد المحدد؛ مؤكدة ضرورة وجود موعد مؤكد مسبقًا للحضور، والحصول على الخدمات البلدية، وأنه في حالات خاصة يمكن للموظف حجز موعد مناسب لإنجاز معاملة العميل.