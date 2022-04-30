أمانة العاصمة المقدسة تكثف جهودها لتجهيز مواقع الاحتفالات بالعيد

أكملت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1443ه،ـ حيث أتمت الأمانة جاهزيتها في جميع المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات، بالإضافة إلى المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق وساحات وميادين عامة، مع تركيب العديد من اللوحات المعبرة المصاحبة للمناسبة السعيدة.
وقامت الأمانة بتجهيز مواقع احتفالات الأهالي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستقام في مواقف حجز السيارات عند مداخل مكة المكرمة وفي حديقة بحرة.
وقال مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي: بدأت الأمانة بالتنسيق والعمل من وقتٍ مبكر بتجهيز مواقع الاحتفالات وإعداد برامج مميزة تواكب المناسبة.
وأضاف: ستشمل الاحتفالات العديد من الفقرات التي تتضمن الألعاب والمسابقات والألوان الفلكلورية والعروض الغنائية للأطفال، وفقرة الرسم على الوجه، وعروض الدمى وعروض العمالقة وسحوبات وركن التصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى تقديم هدايا وجوائز.
وأردف: الاحتفالات ستقام في ثلاثة مواقع بمكة المكرمة، وهي مواقف حجز السيارات بطريق الأمير محمد بن سلمان ومواقف حجز السيارات بالشرائع طريق الطائف السيل وحديقة بحرة جوار بلدية بحرة الفرعية، وستستمر على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الثاني وحتى الرابع من شهر شوال.
من جهته، قال المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله الزيتوني: الأمانة شرعت منذ وقت مبكر بوضع برامج نظافة مكثفة لتلك المواقع وصيانة وتجهيز الحدائق العامة والساحات والمنتزهات وتزيين وإنارة عدد من الميادين والشوارع والطرق الرئيسية ابتهاجاً بهذه المناسبة.
وأضاف: صاحب ذلك استعداد الإدارات الرقابية كافة فيما يتعلق بالمواقع التي تشهد إقبالاً من السكان والزوار للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء، و رفع درجة التنسيق بين البلديات الفرعية، ووضع خطة عمل لمواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها.
وأشار إلى تكثيف الرقابة الصحية على المحلات العاملة في مجال الأغذية خاصة المطاعم والكافيهات والبقالات ومحلات بيع الحلويات وسيارات الفود ترك.