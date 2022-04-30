أمانة العاصمة المقدسة تكثف جهودها لتجهيز مواقع الاحتفالات بالعيد

أكملت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1443ه،ـ حيث أتمت الأمانة جاهزيتها في جميع المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات، بالإضافة إلى المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق وساحات وميادين عامة، مع تركيب العديد من اللوحات المعبرة المصاحبة للمناسبة السعيدة.