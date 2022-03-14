أمانة العاصمة المقدّسة تكلّف أول سيدة برئاسة مركز خدمات المستثمرين

وتعد "قادري" من الكفاءات الشابة حيث شغلت مديرة لإدارة الأداء بمكتب تنفيذ الرؤية بأمانة العاصمة المقدّسة، وشاركت في لجنة ضيوف الرحمن الخامس، وعضو مقيم في جائزة أمين العاصمة المقدّسة للتميز، وتحمل مؤهل البكالوريوس في علم المعلومات، وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة المعلومات.