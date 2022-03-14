أمانة العاصمة المقدّسة تكلّف أول سيدة برئاسة مركز خدمات المستثمرين

أصدر أمين العاصمة المقدّسة المكلّف صالح التركي؛ قراراً بتكليف وئام عماد محمد قادري؛ رئيسة لمركز خدمات المستثمرين بأمانة العاصمة المقدّسة.
بهذا القرار؛ تُعدّ "قادري" أول سيدة تتولى رئاسة مركز خدمات المستثمرين.
وتمّ إنشاء مركز لخدمات المستثمرين لتقديم خدمات للمستثمرين في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة كافة بأمانة العاصمة المقدّسة، منها: خدمات الطرح والأفكار للفرص الاستثمارية، ووضع الحلول للمشاريع والعقود الاستثمارية وتحفيز الاستثمار في العاصمة المقدّسة، وتيسير حصول المستثمر على خدمات متكاملة، وتطويرها بشكل دائم، ويرتبط المركز بأمين العاصمة المقدّسة.
وتعد "قادري" من الكفاءات الشابة حيث شغلت مديرة لإدارة الأداء بمكتب تنفيذ الرؤية بأمانة العاصمة المقدّسة، وشاركت في لجنة ضيوف الرحمن الخامس، وعضو مقيم في جائزة أمين العاصمة المقدّسة للتميز، وتحمل مؤهل البكالوريوس في علم المعلومات، وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة المعلومات.