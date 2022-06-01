أمانة العاصمة المقدسة تنفِّذ 260 جولة رقابية وتغلق 4 منشآت تجارية وغذائية

ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية، ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية، واصلت إدارة الرقابة النسائية التابعة لوكالة البلديات نشاطها الرقابي والميداني على الأسواق التجارية والغذائية؛ وذلك لضمان تهيئة الأجواء الصحية، والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات لسكان مكة المكرمة وزوَّارها الكرام.
وأوضحت وكالة البلديات أن التقارير الصادرة عن الأنشطة الرقابية المختلفة تشير إلى تحسُّن مستوى الأداء مع زيادة الحاجة لتكثيف الزيارات الرقابية. وكانت إدارة الرقابة النسائية قد قامت بنشاط مكثف خلال الأسبوع المنصرم في مجال الرقابة على الأنشطة النسائية. وبلغ عدد المحال التجارية التي تم الكشف عليها (120) منشأة، وقد تبين وجود (25) محلاً مخالفًا لأسباب، أبرزها عدم وجود رُخص، ووجود شهادات صحية منتهية الصلاحية، وتم إغلاق 3 منشآت تجارية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
وفي السياق ذاته، واصلت بلدية الحديبية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على المحال المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية. وشملت الجولات 140 منشأة غذائية، وأسفر عنها إغلاق منشأة غير مرخصة بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة 167 كيلوجرامًا، تمثلت في 73 كيلوجرامًا من العجين، و94 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المختلفة، إضافة إلى عدد 109 دجاجات، لوحظ سوء تخزينها، وانتهاء صلاحيتها.
الجدير بالذكر أن وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة تؤكد حرصها على استمرار أعمال الرقابة الميدانية، واستمرار الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والغذائية؛ للقضاء على أية مخالفات تتعلق بالاشتراطات البلدية دون تهاون، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، والقضاء على الممارسات غير الصحية، واتخاذ التدابير الوقائية كافة من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.