أمانة العاصمة المقدسة تنفِّذ 260 جولة رقابية وتغلق 4 منشآت تجارية وغذائية

وأوضحت وكالة البلديات أن التقارير الصادرة عن الأنشطة الرقابية المختلفة تشير إلى تحسُّن مستوى الأداء مع زيادة الحاجة لتكثيف الزيارات الرقابية. وكانت إدارة الرقابة النسائية قد قامت بنشاط مكثف خلال الأسبوع المنصرم في مجال الرقابة على الأنشطة النسائية. وبلغ عدد المحال التجارية التي تم الكشف عليها (120) منشأة، وقد تبين وجود (25) محلاً مخالفًا لأسباب، أبرزها عدم وجود رُخص، ووجود شهادات صحية منتهية الصلاحية، وتم إغلاق 3 منشآت تجارية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.