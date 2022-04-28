أمانة العاصمة المقدسة توزع فرقًا متخصصة لتهيئة مصليات العيد بمكة المكرمة

أنهت أمانة العاصمة المقدسة تهيئة وتجهيز مصليات العيد في مكة المكرمة، ونظافة الساحات المحيطة بالمساجد، وذلك عن طريق فرق مُخصصة تم تشكيلها لتُباشر أعمالها في منذُ وقتٍ مُبكر، وتزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك.
ووزعت الإدارة العامة للنظافة الفرق الميدانية على كل المواقع والمساجد التي ستُقام فيها صلاة العيد، من خلال زيادة عدد الفرق وتعزيز جهود النظافة فيها، والقيام بأعمال الكنس والغسيل للساحات المحيطة بالمساجد، ووضع حاويات لجمع النفايات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات، وزيادة أعدادها بالقرب من الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة عيد الفطر.
وبلغ عدد الحاويات التي تم توزيعها بجوار المساجد (81) حاوية كما تم غسيل أكثر من (80) رصيفًا، وكنس نحو (84) كلم طولي، ورفع أكثر من (16) طنًا من المخلفات الصلبة.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن مجهوداتها متواصلة ومستمرة من جانب الإدارة العامة للنظافة وأقسام النظافة في البلديات الفرعية، والأعمال تسير بخطى متسارعة من أجل إكمال كل الاستعدادات الخاصة بتجهيزات مصليات العيد والساحات المحيطة بالمساجد، وذلك بتحديد المناطق المستهدفة والآليات المستخدمة وكذلك الفرق التي ستتولى أمر هذه العملية، خصوصًا في غسيل وتنظيف الساحات الخارجية المحيطة بالمساجد التي تستوعب أعدادًا كبيرة، والتي غالبًا ما تكون هي المكان المفضل لمعظم المصلين على الرغم من حرارة الأجواء، لتمكنهم من الالتقاء بأكبر عددٍ من الأهل والأصدقاء والجيران لتبادل تهاني العيد معهم.