أمانة العاصمة المقدسة توزع فرقًا متخصصة لتهيئة مصليات العيد بمكة المكرمة

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن مجهوداتها متواصلة ومستمرة من جانب الإدارة العامة للنظافة وأقسام النظافة في البلديات الفرعية، والأعمال تسير بخطى متسارعة من أجل إكمال كل الاستعدادات الخاصة بتجهيزات مصليات العيد والساحات المحيطة بالمساجد، وذلك بتحديد المناطق المستهدفة والآليات المستخدمة وكذلك الفرق التي ستتولى أمر هذه العملية، خصوصًا في غسيل وتنظيف الساحات الخارجية المحيطة بالمساجد التي تستوعب أعدادًا كبيرة، والتي غالبًا ما تكون هي المكان المفضل لمعظم المصلين على الرغم من حرارة الأجواء، لتمكنهم من الالتقاء بأكبر عددٍ من الأهل والأصدقاء والجيران لتبادل تهاني العيد معهم.