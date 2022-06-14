أمانة المدينة المنورة تجند 5500 كادر بشري لخدمة ضيوف الرحمن

وشددت على ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الأغذية والمطابخ المركزية، ومطاعم الإعاشة والمخابز ومحال الحلويات والفنادق، بالإضافة لمتابعة محطات الوقود، ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، داعيةً الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتاح على الأجهزة الذكية.