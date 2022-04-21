أمانة تبوك تطلق خدمات الشهادات الصحیة رقميًّا عبر "بلدي"

يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، حيث ستمكّن هذه الخدمة العملاء من إصدار الشهادة الصحیة، وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو البلدیة؛ وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بین الأمانات والبلديات ومنصة صحة رقمیًّا، حیث یمكن للمستفيد إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة.