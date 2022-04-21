أمانة تبوك تطلق خدمات الشهادات الصحیة رقميًّا عبر "بلدي"

أطلقت أمانة منطقة تبوك خدمة "إصدار الشهادة الصحية" للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، أو الصحة العامة رقمیًّا في المرحلة الأولى، وتحسين خدمات الإلغاء، والاستعلام عن الشهادة الصحیة؛ لرفع جودة الخدمات المقدّمة وتسهیل وصول العملاء إلیها.
يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، حيث ستمكّن هذه الخدمة العملاء من إصدار الشهادة الصحیة، وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو البلدیة؛ وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بین الأمانات والبلديات ومنصة صحة رقمیًّا، حیث یمكن للمستفيد إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة.
وستظهر نتیجة الفحص إلكترونیًّا، ممّا یسهل عملية إصدار الشهادات الصحية عبر منصة "بلدي".
جدير بالذكر أنّ التحديثات شملت تمكين العامل من تحدیث وإدخال معلوماته الشخصية على النظام بنفسه، وأن تكون مهنته ضمن المهن التي یُسمح من خلالها بإصدار الشهادة الصحیة، وأن یكون مرتبطًا بمنشأة مرخصة يسمح نشاطها بإصدار الشهادة الصحیة، وإرسال رسالة إلى العامل على جواله برقم السداد؛ لدفع قيمة فاتورة الشهادة الصحیة.
یُشار إلى أن الشهادة الصحیة تسمح بمزاولة المهنة للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، أو الصحة العامة، مثل: المطاعم، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس وما في حكمها.
ویُتاح إصدار الشهادة الصحیة عن طریق التكامل مع نتائج الفحوصات الطبية التي تُجرى للعملاء عبر منصة "صحة" التابعة لوزارة الصحة.