أمانة تبوك تعمل على إنجاز 5 حاضنات بلدية تضم 116 منفذ بيع

علمت "سبق" أن أمانة منطقة تبوك تعمل حاليًّا على إنجاز خمس حاضنات بلدية تضم 116 منفذ بيع للتجارة المتنقلة.
يأتي ذلك بهدف تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر المتنقلة للاستفادة من الخدمات والفرص التي توفرها الحاضنات البلدية.
وقال المصدر: إن الأمانة والبلديات التابعة تعمل على تجهيز هذه الحاضنات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022م.
وأضاف أن الحاضنات البلدية وفق التنظيم الجديد الخاص بها تحتوي وتدعم مزاولة النشاط، كما تضمن حقوق المستهلك من ناحية صحة وسلامة الغذاء وعدم تعرضه لمصادر التلوث أو العوامل المناخية، وإخضاعه للرقابة الدورية المستمرة، بالإضافة إلى أنها تسهم في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدن.
وأفاد المصدر بأن اختيار مواقعها سيخضع لدراسة تحدد أماكنها بعناية سواء في مدينة تبوك أو في بقية محافظات ومدن ومراكز المنطقة؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة.