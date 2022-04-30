أمانة تبوك تعمل على إنجاز 5 حاضنات بلدية تضم 116 منفذ بيع

وأضاف أن الحاضنات البلدية وفق التنظيم الجديد الخاص بها تحتوي وتدعم مزاولة النشاط، كما تضمن حقوق المستهلك من ناحية صحة وسلامة الغذاء وعدم تعرضه لمصادر التلوث أو العوامل المناخية، وإخضاعه للرقابة الدورية المستمرة، بالإضافة إلى أنها تسهم في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدن.