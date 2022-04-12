أمانة جازان تحدد مواعيد قرعة توزيع الأراضي لذوي الشهداء والمصابين

وأكد ابن سعيدان على أهمية حضور من تمت دعوتهم في الأوقات المحددة أعلاه، مع إحضار كل منهم لنسخة واضحة من هويته الوطنية مكتوبًا عليها رقم جواله، وعلى من لا يستطيع حضور القرعة في المواعيد المحددة أعلاه توكيل من يحضر نيابة عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، علمًا بأن من لم يحضر من المدعوين إجراءات قرعة توزيع الأراضي أو لم يحضر من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، فسوف تقوم لجنة المنح بالأمانة بإتمام وإنهاء إجراءات القرعة العلنية الإلكترونية الخاصة بهم وفقًا للأنظمة والتعليمات، موضحًا أن الأسماء المطلوب حضورها إجراءات قرعة توزيع منح الأراضي منشورة عبر موقع الأمانة الرسمي: "www.jazan.sa" والله ولي التوفيق.