أمانة جازان تحدد مواعيد قرعة توزيع الأراضي لذوي الشهداء والمصابين

أعلنت أمانة منطقة جازان عن مواعيد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لتوزيع منح الأراضي لذوي الشهداء ومصابي الحرب الممنوحين بموجب الأمر السامي الكريم، وكذلك لتوزيع أراضي المنح لمن قضت الأوامر السامية الكريمة بمنحهم أراضي في جازان والبالغ عددهم "١٤٧٠".
وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان، أنه سوف يتم إجراء القرعة العلنية لهم إلكترونيًّا بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري الواقع على طريق الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بمدينة جيزان، وذلك على النحو التالي:
- الدفعة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/١٠/٢١هـ والمطلوب حضورهم لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية لهم في هذا اليوم هم ذوو الشهداء ومصابو الحرب وعددهم "١٧١" مواطنًا.
- الدفعة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ والمطلوب حضورهم لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية لهم في هذا اليوم هم الذين قضت بمنحهم الأوامر السامية الكريمة رقم ٢٦٦٦١ في ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ ورقم ٣٧١٩٦ في ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ وعددهم "٦٠٤" مواطنًا.
- المجموعة الثالثة في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ والمطلوب حضورهم لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية لهم في هذا اليوم هم الذين قضى بمنحهم الأمر السامي الكريم رقم ١٣١٩٩ في ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ وعددهم "٦٩٥" مواطنًا.
وأكد ابن سعيدان على أهمية حضور من تمت دعوتهم في الأوقات المحددة أعلاه، مع إحضار كل منهم لنسخة واضحة من هويته الوطنية مكتوبًا عليها رقم جواله، وعلى من لا يستطيع حضور القرعة في المواعيد المحددة أعلاه توكيل من يحضر نيابة عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، علمًا بأن من لم يحضر من المدعوين إجراءات قرعة توزيع الأراضي أو لم يحضر من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، فسوف تقوم لجنة المنح بالأمانة بإتمام وإنهاء إجراءات القرعة العلنية الإلكترونية الخاصة بهم وفقًا للأنظمة والتعليمات، موضحًا أن الأسماء المطلوب حضورها إجراءات قرعة توزيع منح الأراضي منشورة عبر موقع الأمانة الرسمي: "www.jazan.sa" والله ولي التوفيق.