أمانة جدة: استئناف إكمال إجراءات المنح السكنية بطيبة بمساحة 39 مليون م2

أعلنت أمانة محافظة جدة، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على استئناف استكمال إجراءات المنح السكنية المجازة سابقًا لـ 16 مخططا في طيبة شمال شرق المحافظة، لمَن سبق صدور قرارات التخصيص لهم، حيث يبلغ إجمالي القطع السكنية المفرجة 13,211 أرضاً سكنية بمساحة إجمالية تقدر بنحو 39 مليون م2.

وقالت الأمانة: مخططات طيبة سوف تُسهم في توفير قطع أراضٍ سكنية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة جدة أعمال تطوير وإزالة الأحياء العشوائية المُقدرة مساحتها بنحو 32 مليون م2.

وأضافت في بيانها: الأمر الكريم تضمن التوجيه بتخصيص مساحة تعويضية عن أرض الإصلاحية البالغة مساحتها نحو 6.2 مليون م2، على أن تكون داخل مخططات طيبة، وذلك بعد إعداد الرفوع المساحية للمنطقة التعويضية.