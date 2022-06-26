أمانة جدة: "الواحة" من الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف وتم إسناده لشركة المياه الوطنية

وقالت الأمانة إنها "تعمل حالياً على تنفيذ حلول عاجلة ورفع الضرر عن السكان، حيث تم معالجة عدد من المواقع المتضررة والتي تحتاج إلى حلول عاجلة منها الواقعة بجوار دوار الواحة، وأيضاً قامت الأمانة خلال الفترة الماضية بعمل تسوية وتمهيد ورفع الضرر القائم لبعض الشوارع الرئيسية للحي؛ لتمكين سكان الحي بسهولة مرور المركبات والتنقل داخل الحي، كما أن الجهود مستمرة في عمل ترقيعات أسفلتية مؤقتة للشوارع الأقل ضرراً لحين الانتهاء من اكتمال تنفيذ أعمال البنية التحتية للحي.