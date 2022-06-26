أمانة جدة: "الواحة" من الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف وتم إسناده لشركة المياه الوطنية

أوضحت أمانة محافظة جدة أن حي الواحة بشمال شرق المحافظة من الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، مما ينتج عنه ارتفاع في منسوب المياه الجوفية وتضرر الطرق والمرافق العامة، وهو ضمن المشاريع التي أسندت إلى شركة المياه الوطنية لتنفيذ شبكة لتخفيض منسوب المياه السطحية جاء ذلك تجاوباً مع الخبر الذي نشرته سبق تحت عنوان: "حُفَر ومياه جوفية وصرف صحي.. شوارع واحة جدة خارج الخدمة".
وقالت الأمانة إنها "تعمل حالياً على تنفيذ حلول عاجلة ورفع الضرر عن السكان، حيث تم معالجة عدد من المواقع المتضررة والتي تحتاج إلى حلول عاجلة منها الواقعة بجوار دوار الواحة، وأيضاً قامت الأمانة خلال الفترة الماضية بعمل تسوية وتمهيد ورفع الضرر القائم لبعض الشوارع الرئيسية للحي؛ لتمكين سكان الحي بسهولة مرور المركبات والتنقل داخل الحي، كما أن الجهود مستمرة في عمل ترقيعات أسفلتية مؤقتة للشوارع الأقل ضرراً لحين الانتهاء من اكتمال تنفيذ أعمال البنية التحتية للحي.