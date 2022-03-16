أمانة جدة تحدد موعد بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع

وتأتي هذه الحملة على مرحلتين، حيث تشمل الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير في الأول من شهر يناير المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك ابتداء من شهر يوليو 2022، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.