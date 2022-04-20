أمانة جدة تحرر شارعًا في كورنيش أبحر الجنوبية

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم، في تحرير شارع بأبحر الجنوبية يمتد من طريق الكورنيش غربًا حتى التقائه بطريق الملك عبدالعزيز شرقًا بطول 1360 مترًا، ومتوسط عرض يصل لـ35 مترًا، بعد الاستيلاء عليه لعدة سنوات، ورصد تعديات ومخالفات بلدية اعترضت مساره وألغت تنفيذه، مما استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
وقالت الأمانة: أعمال تحرير الشارع تضمّنت إزالة عدد من الأسوار والمباني المهجورة التي تسببت في إغلاق الشارع، وشكلت ظواهر سلبية وتعديًا على الممتلكات العامة.
وأضافت: يجري اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع؛ تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض، والتي سيعقبها فتح وتهيئة الطريق وإطلاق حركة السير أمام المركبات.
وأكدت أمانة جدة أن ذلك يأتي في إطار جهودها لرصد الظواهر السلبية ومعالجتها، ومنع التعديات والمخالفات البلدية بكل أشكالها.
وثمّنت تعاون السكان في الإبلاغ عن أي مخالفات باستخدام تطبيق "بلدي" أو بالاتصال بهاتف البلاغات 940.