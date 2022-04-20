أمانة جدة تحرر شارعًا في كورنيش أبحر الجنوبية

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم، في تحرير شارع بأبحر الجنوبية يمتد من طريق الكورنيش غربًا حتى التقائه بطريق الملك عبدالعزيز شرقًا بطول 1360 مترًا، ومتوسط عرض يصل لـ35 مترًا، بعد الاستيلاء عليه لعدة سنوات، ورصد تعديات ومخالفات بلدية اعترضت مساره وألغت تنفيذه، مما استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.