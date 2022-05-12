أمانة جدة تحقق جائزة أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة تدويرها

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في المحافظة عبر "نظام المردم الذكي" المتكامل بحلول تقنية تهدف للمحافظة على البيئة وإعادة التدوير والاستثمار الأمثل للنفايات وفق أتمتة شاملة لسير العمل داخل المردم ومراقبة الأداء إلكترونيًّا.