أمانة جدة تحقق جائزة أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة تدويرها

حققت أمانة محافظة جدة جائزة أفضل مكب صحي وهندسي وفقًا للمعايير الهندسية والفنية ضمن جوائز الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الرابعة للعام "2021م – 2022م" تحت مسمى "أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير".
وقال المدير العام لمشاريع النظافة سليمان المحيميد: تم تسلم الجائزة خلال المؤتمر 11 للعمل البلدي المشترك الذي عقد في دولة الكويت بين الفترة من 9 إلى 11 شوال الجاري.
وأضاف: اختيار أمانة جدة لنيل هذه الجائزة جاء بناءً على مجموعة من المعايير للتميز في العمل البلدي بما يعكس جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المبذولة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في المحافظة عبر "نظام المردم الذكي" المتكامل بحلول تقنية تهدف للمحافظة على البيئة وإعادة التدوير والاستثمار الأمثل للنفايات وفق أتمتة شاملة لسير العمل داخل المردم ومراقبة الأداء إلكترونيًّا.
وتابع أن اختيار موقع المردم جاء وفق معايير محددة تحمي بيئة جدة والمواقع المحيطة بها لتجنب الآثار السلبية، وفق تصميم هندسي بمعايير عالمية، ويجري تشغيله بناءً على خطة محددة حسب ضوابط الدفن الصحي المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.