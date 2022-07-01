أمانة جدة تخصص 6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات المتنقلة خلال موسم الحج

وأكدت الأمانة أن نقاط بيع الأنعام المؤقتة ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع من السيارات المتنقلة، حيث روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.