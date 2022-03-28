"أمانة جدة" تردّ: حملات التوعية والنظافة بكورنيش القنفذة مستمرة

أوضح المتحدث الإعلامي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي رداً على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "تدني الخدمات يضرب كورنيش القنفذة، والمتنزهون يُحَمّلون "البلدية" المسؤولية" أنه بحسب إفادة الجهة المعنية أنه تم توفير دورات مياه تخدم زوار الواجهات البحرية، ويوجد بعض منها حالياً تحت الصيانة، كما أن البلدية مستمرة بحملات للتوعية بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة.