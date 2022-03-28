"أمانة جدة" تردّ: حملات التوعية والنظافة بكورنيش القنفذة مستمرة

أوضح المتحدث الإعلامي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي رداً على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "تدني الخدمات يضرب كورنيش القنفذة، والمتنزهون يُحَمّلون "البلدية" المسؤولية" أنه بحسب إفادة الجهة المعنية أنه تم توفير دورات مياه تخدم زوار الواجهات البحرية، ويوجد بعض منها حالياً تحت الصيانة، كما أن البلدية مستمرة بحملات للتوعية بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة.
وأضاف "البقمي" أنه فيما يخص أعمال النظافة، فإنها مستمرة بشكل يومي خلال الفترة الصباحية والمسائية، وتشمل الأعمال نظافة المسطحات الخضراء والواجهات البحرية وأيضاً تنظيف الشوارع.
وكانت "سبق" قد رصدت بالصور تدني مستوى الخدمات بكورنيش القنفذة، بينما دورات المياه مغلقة والحاويات تحتاج إلى إعادة تأهيل ولا تليق بأن تكون على الكورنيش، وبدلاً من المبادرة في إصلاح الخلل وتهيئة الموقع للمتنزهين بادرت البلدية بتبرير الموقف.