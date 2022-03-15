أمانة جدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 76,350 م2 بنطاق بريمان

وأوضحت أن الفرق الميدانية نفّذت جولات ميدانية وأسفرت عن رصد 26 ورشة ومستودعاً في حي "الأجواد"، وسحب 4 من الناقلات المخالفة، مضيفة أن المواقع المرصودة تعمل على ممارسة أنشطة بطرق غير نظامية ما يسبّب آثاراً صحية وبيئية.