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أمانة جدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 76,350 م2 بنطاق بريمان

لمكافحة الظواهر السلبية والتشوّه البصري في الطرق الرئيسة وداخل الأحياء
أمانة جدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 76,350 م2 بنطاق بريمان
واس
واس

أزالت أمانة محافظة جدة، أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 76,350 متراً مربعاً بنطاق بريمان، وذلك ضمن جولاتها الميدانية، مستهدفة مراقبة المخالفات البلدية ومكافحة الظواهر السلبية والتشوّه البصري في الطرق الرئيسة وداخل الأحياء.

وأوضحت أن الفرق الميدانية نفّذت جولات ميدانية وأسفرت عن رصد 26 ورشة ومستودعاً في حي "الأجواد"، وسحب 4 من الناقلات المخالفة، مضيفة أن المواقع المرصودة تعمل على ممارسة أنشطة بطرق غير نظامية ما يسبّب آثاراً صحية وبيئية.

وأكّدت أمانة جدة، مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية مثمّنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.

أمانة محافظة جدة
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أراضٍ حكومية

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