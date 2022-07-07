"أمانة جدة" تستعدّ لعيد الأضحى المبارك بتهيئة 610 جوامع ومصليات

وأشارت إلى أنها خصصت نحو 1385 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، بالإضافة لتجهيز 258 معدة تشمل المكانس الآلية والصغيرة وتانكرات غسيل الأرصفة، مؤكدة استمرار جهودها الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.