"أمانة جدة" تستعدّ لعيد الأضحى المبارك بتهيئة 610 جوامع ومصليات

كثفت أمانة جدة جهودها لخدمة 610 جوامع ومصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1443هـ، موزعة على نطاق 16 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة.
وبيّنت الأمانة أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة سخرت جهودها لأعمال نظافة المصليات وفي محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًّا ويدويًّا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.
وأشارت إلى أنها خصصت نحو 1385 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، بالإضافة لتجهيز 258 معدة تشمل المكانس الآلية والصغيرة وتانكرات غسيل الأرصفة، مؤكدة استمرار جهودها الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.