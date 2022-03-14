أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 107 آلاف م2 في أم السلم وبريمان

وأوضحت الأمانة، أن أعمال الرقابة في نطاق بلدية أم السلم، أسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية عبارة عن 25 سورًا مخالفًا، بمساحة 60 ألف متر مربع، والتي أُقيمت بلا مستمسكات شرعية.