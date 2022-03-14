أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 107 آلاف م2 في أم السلم وبريمان

استعادت أمانة محافظة جدة 107 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلديتَي أم السلم وبريمان، وذلك بعد رصد غرف وأسوار وعقوم وبتر خرسانية عشوائية أنشأها مخالفون واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بالإزالة الفورية.
وأوضحت الأمانة، أن أعمال الرقابة في نطاق بلدية أم السلم، أسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية عبارة عن 25 سورًا مخالفًا، بمساحة 60 ألف متر مربع، والتي أُقيمت بلا مستمسكات شرعية.
وأدت الجولات إلى استعادة 47 ألف متر مربع من الأراضي في نطاق بلدية بريمان، وتمت إزالة الإحداثات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.