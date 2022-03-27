أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية بمساحة 17 ألف متر مربع

استعادت أمانة محافظة جدة 17 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في نطاق بلدية أم السلم، بعد رصد عدد من الأسوار والبتر الخرسانية العشوائية أنشأها مخالفون؛ وذلك ضمن جهود الأمانة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في إطار الجولات الرقابية للحد من المخالفات داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.