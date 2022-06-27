أمانة جدة تستعيد أرضًا خُصصت لحديقة بأبرق الرغامة.. بعد استيلاء مواطن عليها

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.