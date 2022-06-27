محليات
أمانة جدة تستعيد أرضًا خُصصت لحديقة بأبرق الرغامة.. بعد استيلاء مواطن عليها
بعد حكم قضائي أيدته محكمة الاستئناف ألزم المدعى عليه بإعادتها لأملاك الدولة
استعادت أمانة محافظة جدة أرضًا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة شرق المحافظة، تقع على مساحة تقدر بنحو 5.570م2.
جاء ذلك بعد دعوى قضائية أقامتها أمانة جدة ضد مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.
وبينت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلاً وسكنًا للعمال وورشة، مدعيًا ملكيته لها بموجب الإحياء.
وصدر القرار القضائي باستعادة الحديقة بعد مرافعات قضائية وصدور الحكم القضائي مؤيداً من محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.
وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.