أمانة جدة تشارك ذوي الإعاقة بمبادرة "ابتسامة من نور"

وانطلقت الفعالية بحضور وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد علي القرني، فيما تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل بين أبناء المجتمع من هذه الفئة، ومشاركتهم في الفعاليات التي تخدم فئة المكفوفين، بمشاركة ودعم الجميع من منظمين وداعمين وجهات مشاركة ومتطوعين خلال الفعاليات، وذلك ضمن جهود أمانة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع لتعزيز ورفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع لدمج ذوي الإعاقة، والتكافؤ في الفرص لدى هذه الفئة دون تمييز.