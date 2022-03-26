أمانة جدة تشارك في "ساعة الأرض" ‫للتوعية ‫بترشيد استهلاك الطاقة

تشارك أمانة محافظة جدة، مساء اليوم السبت، عند الساعة 8:30 في فعالية "ساعة الأرض" العالمية؛ وذلك بإطفاء الأضواء لمدة 60 دقيقة في المباني الرئيسة وعدد من معالم جدة؛ للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة، وخفض مستوى التلوث والاحتباس الحراري.
وقالت الأمانة إنه سوف يتم إطفاء الأضواء في مبنى الأمانة الرئيسي وميدانيْ الكرة الأرضية والقناديل؛ لتنضم محافظة جدة بذلك -مع أكثر من 7000 مدينة حول العالم من 152 دولة- في المشاركة بهذا الحدث.
وتعد "ساعة الأرض" حدثًا بيئيًّا عالميًّا يُطلب خلاله من ملاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام؛ وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تُسببه مصادر الطاقة.