أمانة جدة تشارك في "ساعة الأرض" ‫للتوعية ‫بترشيد استهلاك الطاقة

وتعد "ساعة الأرض" حدثًا بيئيًّا عالميًّا يُطلب خلاله من ملاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام؛ وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تُسببه مصادر الطاقة.