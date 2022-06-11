"أمانة جدة" تصادر 9 أطنان من الخضراوات وتزيل بسطات عشوائية مخالفة

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الرقابية واصلت حملتها على أحياء النطاق لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين؛ حيث تمكّنت من مصادرة تسعة أطنان من الخضار والفواكه التي جرى تسليمها للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.