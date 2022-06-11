"أمانة جدة" تصادر 9 أطنان من الخضراوات وتزيل بسطات عشوائية مخالفة

أسفرت الجولات الرقابية لبلدية المطار الفرعية التابعة لأمانة جدة عن مصادرة أكثر من 9 أطنان من الخضراوات والفواكه ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية من المخالفات البلدية داخل الأحياء.
وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الرقابية واصلت حملتها على أحياء النطاق لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين؛ حيث تمكّنت من مصادرة تسعة أطنان من الخضار والفواكه التي جرى تسليمها للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
وأكدت أمانة جدة مواصلة حملاتها الرقابية في كافة الأحياء لرصد وإزالة المخالفات البلدية ومنع الظواهر السلبية من المشوهات البصرية وغيرها من المخالفات، كما تدعو الأمانة السكان للتعاون في تحسين الخدمات بالمدينة ومكافحة الظواهر السلبية من خلال الإبلاغ الفوري عبر إدارة البلاغات 940.