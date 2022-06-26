أمانة جدة تطلق خدمة تصريح "ذبح الأضاحي" للمطاعم عبر منصة "بلدي"

وأوضحت أنها تهدف من تقديم هذه الخدمة مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تساهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.