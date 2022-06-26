أمانة جدة تطلق خدمة تصريح "ذبح الأضاحي" للمطاعم عبر منصة "بلدي"

أطلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، خدمة استصدار تصريح "ذبح الأضاحي" عبر منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 13 ذي الحجة.
ويُمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ، الموافق 2022/7/4م، دون رسوم؛ لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.
وأكدت أمانة جدة على جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها.
وأوضحت أنها تهدف من تقديم هذه الخدمة مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تساهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.