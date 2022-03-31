أمانة جدة تعلن اكتمال خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر

وأكدت أمانة جدة على مضاعفة الرقابة الميدانية في المواقع المتوقع أن تشهد إقبالاً من السكان والزائرين، والتمشي مع التوقيتات الملائمة لمتغيرات شهر رمضان مع عدم الإخلال بالخطة التشغيلية الأساسية ودعم الفرق بما يلزم من العمالة الإضافية والمعدات، والعمل خلال فترتين يومياً طيلة شهر رمضان.