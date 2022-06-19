أمانة جدة تعلن القائمة النهائية لطوائف المهن وبدء استقبال الطعون

أعلنت أمانة محافظة جدة القائمة النهائية لأسماء مرشحي ست طوائف مهن، والتي جرى التصويت لها عبر خدمة الاقتراع الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة الرقمية.
وضمّت قائمة المرشحين النهائية كلًا من: رئيس طائفة مهنة محالّ الجزارة سلطان بن أحمد عطيوي، ورئيس طائفة مهنة دلالي الفحم والحطب بندر بن فرج الصاعدي، ونائب رئيس طائفة مهنة محالّ السكراب هادي بن مناحي اليامي، ونائب رئيس مهنة محالّ الطباخين أمجاد بنت يحيى حموه، ونائب رئيس طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية محمد بن أحمد الزبيدي، ونائب رئيس مهنة الورش ومراكز صيانة السيارات خالد بن عبدالرحمن عطية.
وبيّنت الأمانة أنها بدأت ابتداءً من اليوم الأحد، ولمدة 5 أيام في استقبال طلبات الطعون في أسماء المرشحين المعتمدين لمنصبي رئيس ونائب رئيس طائفة وفق القائمة المعتمدة وذلك عبر خدمة الطعون بموقع الأمانة.