أمانة جدة تعلن القائمة النهائية لطوائف المهن وبدء استقبال الطعون

وضمّت قائمة المرشحين النهائية كلًا من: رئيس طائفة مهنة محالّ الجزارة سلطان بن أحمد عطيوي، ورئيس طائفة مهنة دلالي الفحم والحطب بندر بن فرج الصاعدي، ونائب رئيس طائفة مهنة محالّ السكراب هادي بن مناحي اليامي، ونائب رئيس مهنة محالّ الطباخين أمجاد بنت يحيى حموه، ونائب رئيس طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية محمد بن أحمد الزبيدي، ونائب رئيس مهنة الورش ومراكز صيانة السيارات خالد بن عبدالرحمن عطية.