محليات

أمانة جدة تغلق 17 منشأة وترصد 86 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت 8,745 جولة رقابية للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية
أمانة جدة تغلق 17 منشأة وترصد 86 مخالفة للإجراءات الاحترازية
واس
واس

نفذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال الأيام الأربعة الماضية 8,745 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 86 مخالفة، وإغلاق 17 منشأة مخالفة.

وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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