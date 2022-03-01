أمانة جدة تغلق 702 منشأة مخالفة خلال يناير الماضي

نفذت أمانة محافظة جدة، خلال شهر يناير الماضي, حملات ميدانية بلغت 19,759 جولة تفتيشية على المنشآت الصحية والتجارية، وذلك ضمن جهودها الرقابية على المنشآت الصحية والتجارية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية, التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية, أسفرت عن رصد 19,743 ملاحظة بلدية وإقرار 8 الآف مخالفة، وإغلاق 702 منشأة مخالفة.

واستهدفت الجولات الرقابية، 11,356 منشأة صحية، و7,643 منشأة تجارية، كما جرى تنفيذ 1,558 زيارة طوارئ لمباشرة 3,449 بلاغًا، و804 جولات متابعة للمنشآت، بالإضافة إلى 154 جولة رقابية صحية نسائية.

وتواصل أمانة جدة جهود الرقابة الميدانية لرفع نسبة امتثال المنشآت الصحية والتجارية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات واللوائح للحفاظ على الصحة العامة، وتشكر السكان والزوار على تعاونهم في الإبلاغ عن الملاحظات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.