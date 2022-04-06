أمانة جدة تناقش توفير وحدات سكنية للأسر المحتاجة بشراكة القطاع الخيري

عقدت أمانة محافظة جدة اليوم اجتماعاً تنسيقياً بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتعزيز التنسيق المشترك، وسبل الدعم والتمكين لمشاريع الإسكان القائمة والمشاريع المستقبلية في المحافظة.
حضر اللقاء عدد من قيادات منظومة الإسكان وقطاعات الأمانة المعنية، واستعرض الاجتماع أوجه التنسيق لدعم المشاريع السكنية وتوفير الأراضي للمشاريع المستقبلية، ومناقشة التحديات والحلول، بالإضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لسكان المحافظة، وجعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل المدن العالمية قابلية للعيش، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
من جهة أخرى، استضافت الأمانة اليوم اجتماع مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، بمشاركة وكالة خدمة المجتمع في الأمانة ووكالة الوزارة للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية، ومؤسسة إكرام وجمعية أصدقاء المجتمع.
واستعرض فريق الوزارة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالوحدة الإشراقية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومهامها التنفيذية ومسارات التطوير والدعم والتمكين في الأمانات، وتفعيل الشراكة مع القطاع غير الربحي.
كما قدمت كل من مؤسسة إكرام الموتى وجمعية أصدقاء المجتمع خططهما وأهدافهما كقطاعين غير ربحيين في دعم وتطوير خدمة إكرام الموتى والارتقاء بالخدمات المساندة لذويهم.