أمانة جدة تناقش توفير وحدات سكنية للأسر المحتاجة بشراكة القطاع الخيري

حضر اللقاء عدد من قيادات منظومة الإسكان وقطاعات الأمانة المعنية، واستعرض الاجتماع أوجه التنسيق لدعم المشاريع السكنية وتوفير الأراضي للمشاريع المستقبلية، ومناقشة التحديات والحلول، بالإضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لسكان المحافظة، وجعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل المدن العالمية قابلية للعيش، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.