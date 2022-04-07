أمانة جدة تنفذ مبادرة تطوعية لتوزيع 200 سلة غذائية

في مبادرة تطوعية تهدف إلى تنمية وتشجيع المشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك نظمت أمانة محافظة جدة حملة لتوزيع السلال الغذائية بمشاركة جمعية مراكز الأحياء وطلاب أكاديمية عالم جدة وفريق أصدقاء جدة.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بالأمانة، هتان بن هاشم حمودة، أنه تم تجهيز أكثر من ٢٠٠ سلة غذائية ضمن خطة توزيع على سكان الأحياء الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالاً للمبادرات المجتمعية خلال الشهر الكريم، والتي تسهم بشكل فاعل في استقطاب وتأهيل وتمكين المتطوعين وإكسابهم مهارات عملية في مجال الأعمال التطوعية.