أمانة جدة تنفذ مبادرة تطوعية لتوزيع 200 سلة غذائية

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بالأمانة، هتان بن هاشم حمودة، أنه تم تجهيز أكثر من ٢٠٠ سلة غذائية ضمن خطة توزيع على سكان الأحياء الأكثر احتياجًا.