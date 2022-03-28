أمانة جدة تنفذ مبادرتين بيئتين لتنظيف خليج سلمان وزراعة 100 شتلة بالفيحاء

نفذت أمانة محافظة جدة مبادرتين بيئتين، بتنظيف خليج سلمان، شمال المحافظة، وزراعة 100 شتلة بممشى الفيحاء.
جاء ذلك، في إطار تعزيز نشر الوعي البيئي بإشراك أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وللمساهمة في تحسين المشهد الحضري.
وقال مدير عام العلاقات المجتمعية، م. هتان بن هاشم حمودة: إن مبادرة تنظيف خليج سلمان نُفذت بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وبمشاركة منسوبي الأمانة والبنك الأهلي السعودي.
كما جرى تنفيذ مبادرة الشتلات، بمشاركة موظفي شركة أرنست ويونغ، منوهاً بدعم إدارات مشروعات النظافة وحماية البيئة والحدائق والتشجير لإنجاح المبادرات.