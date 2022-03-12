أمانة جدة تنفّذ 630 جولة على مساكن العمال.. وتُغلق 120 موقعاً

وأضافت، أن جولات التأكّد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والأمانات، على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع، داعية المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر 940.