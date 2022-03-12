أمانة جدة تنفّذ 630 جولة على مساكن العمال.. وتُغلق 120 موقعاً

نفّذت أمانة جدة 630 زيارة للتأكّد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها بدعم ورئاسة محافظة جدة، ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت، بمشاركة الجهات الحكومية كافة.
وأوضحت الأمانة أنها أغلقت 120 موقعاً، حيث تم تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية، داعية المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبّقة عليهم والإخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة وذلك تفادياً للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقاً للاشتراطات النظامية.
وأضافت، أن جولات التأكّد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والأمانات، على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع، داعية المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر 940.