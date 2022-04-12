أمانة جدة تنهي إجراءات 65% من منح مخططات طيبة

ويأتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم والقاضي بالموافقة على استئناف استكمال إجراءات المنح السكنية في طيبة، لمن سبق صدور قرارات التخصيص لهم، وستُسهم هذه المخططات في توفير قطع أراضٍ سكنية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة جدة أعمال تطوير وإزالة الأحياء العشوائية المُقدرة مساحتها بنحو 32 مليون م2.