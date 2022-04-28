"أمانة جدة" تهيئ 474 جامعًا لصلاة العيد وتخصص 1422 عاملًا لنظافتها

وأشار "المحيميد" إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 921 كم طوليًا، وغسيل 1853 مترًا من الأرصفة، بالإضافة لخدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ 1.8 مليون مترًا مربعًا، ورفع 1948 م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 1569 حاوية نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.