"أمانة جدة" تهيئ 474 جامعًا لصلاة العيد وتخصص 1422 عاملًا لنظافتها

بدأت أمانة محافظة جدة في تهيئة وتنظيف 474 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1443هـ بمشيئة الله، موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال أعمال النظافة للمصليات وفي محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.
وتفصيلًا، أوضح المدير العام لمشاريع النظافة سليمان بن صالح المحيميد بأن أمانة جدة خصصت نحو 1422 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، بالإضافة لتجهيز 615 معدة تشمل المكانس الآلية والصغيرة و"تانكرات" غسيل الأرصفة.
وأشار "المحيميد" إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 921 كم طوليًا، وغسيل 1853 مترًا من الأرصفة، بالإضافة لخدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ 1.8 مليون مترًا مربعًا، ورفع 1948 م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 1569 حاوية نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.
على صعيد متصل، اعتمدت الإدارة العامة للمساجد بجدة 543 مسجداً ومصلىً بالمحافظة، وحددت أسماء الأئمة الذين سيقومون بأداء صلاة عيد الفطر المبارك.